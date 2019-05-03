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Sudan'da taraflar arasında uzlaşıyı ara buluculuk komitesi sağlayacak

Sudan'da darbenin ardından oluşturulan ara buluculuk komitesi Başkanlık Konseyi ile askerin çoğunlukta olduğu Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulmasını önerdi.

Sudan'da taraflar arasında uzlaşıyı ara buluculuk komitesi sağlayacak

Sudan'da darbenin ardından oluşturulan ara buluculuk komitesi Başkanlık Konseyi ile askerin çoğunlukta olduğu Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulmasını önerdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 11:33
Sudan'da taraflar arasında uzlaşıyı ara buluculuk komitesi sağlayacak

Sudan'da darbenin ardından askeri geçiş konseyiyle muhalefet arasında uzlaşıyı sağlayacak bir ara buluculuk komitesi oluşturulduğu, komitenin ülkeyi geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyi ve diğer kurumlarla ilgili taraflarla görüşmelere başladığı bildirildi.

AA muhabirinin komite kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ara buluculuk komitesi, taraflara, Sudan’ı geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyinin 7'si sivil 3'ü asker 10 üyeden oluşmasını teklifini iletti.

Buna göre, Başkanlık Konseyi'nin liderliğini Askeri Geçiş Konseyi Başkanı üstlenecek. Konseyin biri asker biri de sivil iki başkan yardımcısı olacak.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) dün askeri konseye sunduğu geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgede geçtiği şekliyle başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

Ara buluculuk komitesi ayrıca 7'si asker 3'ü sivillerden oluşan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulmasını önerdi. Sivil isimlerin başbakan, maliye ve dışişleri bakanı olması teklif edildi. Konseyin başkanlığını askeri geçiş konseyi başkanı yürütecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yeni oluşturulan ara buluculuk komitesi, medyadan Mahcub Muhammed, iş insanı Usame Davud ve aktivist Nasreddin Şalkami gibi isimlerden oluşuyor. Komite, konsey başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek söz konusu teklifleri iletti.

Askeri geçiş konseyi ve muhaliflerden, uzlaşı komitesinin tekliflerine dair henüz açıklama yapılmadı.

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, dün, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etti.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor.

Buna göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak.

Yürütme yetkisine sahip bakanlar kurulunda bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Yasama Meclisi, kadın temsili yüzde 40'ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesine imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Taraflar temsil oranında anlaşmazlık yaşıyor

ÖDBG, son birkaç gündür yönetimin sivillere teslimi için askeri konseyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında başkanlık konseyindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı durumda bulunuyor.

"Belge diyaloğu ilerletmek için bir adım"

Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereler ve diyaloğu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, "Belge diyaloğu ilerletmek için bir adım." ifadesine yer verildi.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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