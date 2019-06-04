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Sudan'da ordunun darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde 35 kişi öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sudan'da ordunun darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde 35 kişi öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

04 Haziran 2019 Salı 09:47
Sudan'da ordunun darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde 35 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığı, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Ölü sayının kesin olmamasının nedeninin silahlı milislerin ve güvenlik güçlerinin hastaneleri kuşatma altında tuttuğu, doktorlara saldırdıkları ve tutukladıklarına dikkati çeken açıklamada, doktorların ve göstericilerin ifadelerine göre gösterilerin yapıldığı meydandaki cesetlerin birçoğunun Cancavid milisleri tarafından alındığı ve Nil Nehri'ne atıldığı kaydedildi.

Komite, açıklamasında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

THY Sudan seferini iptal etti

Sudan'da askerin göstericilere ateş açması ve 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Hava Yolları (THY) Sudan'ın başkenti Hartum'dan İstanbul'a yapılan seferini iptal etti.

THY internet sitesinde yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat 00:30'da yapılması planlanan TK 0681 Hartum-İstanbul seferinin iptal edildiği duyuruldu. 

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı hava yolu şirketleri Sudan'da yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan uçak seferlerini iptal etmişti.

Sudan'daki olaylar

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu. 

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini ve yüzlerce insanın açılan ateş sonucu yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:
SudanDarbe
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