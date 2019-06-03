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Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 5 ölü

Sudan ordusunun, başkent Hartum’da demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki muhalif oluşum ÖDBG, Askeri Konseyin görevden uzaklaştırılması çağrısında bulunurken, Ümmet Partisi de halkı sokağa çağırdı.

Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 5 ölü

Sudan ordusunun, başkent Hartum’da demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki muhalif oluşum ÖDBG, Askeri Konseyin görevden uzaklaştırılması çağrısında bulunurken, Ümmet Partisi de halkı sokağa çağırdı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 5 ölü

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.

Müdahalede 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Komitesi de ordunun göstericilere müdahalesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

"Askeri Konsey görevden uzaklaştırılsın" çağrısı

Ülkedeki göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Konseyin düşürülmesi için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. Barışçıl devrim hareketi kapsamında derhal başkent ve tüm bölgelerin sokaklarında barikat kurulmalı, barışçıl yürüyüşler için kent, köy ve sokaklara çıkmalısınız." ifadeleri kullanıldı. 

"Askeri darbe konseyinin sahte vaatleriyle gerçek yüzünü saklamak için beklediği"ne dikkat çekilen açıklamada, Konseyin ramazan ayının son gününde, sabah saatlerinde ordu karargahı önünde kendi halkından kadın ve erkek binlerce kişi karşısında sözünde durmadığı vurgulandı. 

ÖDGB, ayrıca iktidara gelmesi konusu müzakere edilen Askeri Konseyin maskesinin düştüğünü savundu.

Ümmet Partisi halkı sokağa çağırdı

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere silahla müdahalede bulunmasına tepki gösterildi. 

Göstericilere müdahale edilmesinin, Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu ve söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.

Muhaliflerin sembol isimlerinden Medeni Abbas yaralandı

Öte yandan görgü tanıkları, göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Medeni Abbas'ın da gösterilere müdahale sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti. 

Aktivistlerin yayınladığı görüntülerde, Abbas'ın elbiselerinin parçalandığı, el ve omuz bölgesinden yaralandığı görüldü.

Yaralıları tahliye çağrısı 

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada da müdahalenin olduğu olay yerindeki sahra hastanelerinde göstericilerin ve sağlık personelinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Kızılhaç gibi kuruluşlara gösterilerde yaralananların ve sağlık personelinin olay yerinden tahliye edilmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Sudan Pilotlar Birliği de yaptığı açıklamada, gösterilere müdahalenin ardından sivil itaatsizlik ilan ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Sudan Meslek Odalarının çağrısına yanıt verilerek sivil itaatsizlik ilan edildiği açıklandı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:
SudanDarbe
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