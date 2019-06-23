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Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı

Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Etiyopya'nın sunduğu ve geçiş dönemi için net bir teori ortaya koyan teklifi onayladığını açıkladı.

Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı

Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Etiyopya'nın sunduğu ve geçiş dönemi için net bir teori ortaya koyan teklifi onayladığını açıkladı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:26
Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı

Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Babekir Faysal, başkent Hartumda düzenlediği basın toplantısında "Etiyopya'nın teklifini onaylıyoruz. Bu teklifin onaylanmasının devrimin; özgürlük, barış ve adalet hedeflerinin gerçekleşmesi yolundaki büyük bir atılım olduğunu düşünüyoruz." dedi. 

Faysal, arabulucu Etiyopya'nın teklifinin, ülkeyi, geçiş döneminde sürdürülebilir demokrasinin tesis edilmesini sağlayacak doğru rotaya sokacağını kaydetti.

Teklife göre başkanlık konseyi 7 sivil ve 7 askerden oluşacak

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Et-Tıyb el-Abbas ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ilkeler bildirgesi" ismini taşıyan teklifin başkanlık konseyinin (egemenlik konseyi) 7 sivil ve 7 askerden oluşması ve üyelerin kendilerine sivil bir başkan seçmesini öngördüğünü ifade etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, dün AGK'nin, Sudan'ın kaosa sürüklenmesine engel olmak için ÖDBG ile anlaşmak istediğini açıklamıştı.

Hmidti, AGK'nin, ÖDBG'nin yasama konseyinde (parlamento) yüzde 67'lik sandalye sayısına ulaşmasını kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Ancak, Etiyopya'nın teklifinin, AGK ile ÖDBG arasında daha önce varılan ve ÖDBG'nin yasama konseyinin yüzde 67'sine sahip olmasını ve geçiş hükümetini kurma görevini üstlenmesini öngören önceki anlaşmaları teyit ettiği belirtiliyor.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
SudanEtiyopya
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