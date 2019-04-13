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Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi

Sudan Meslek Odaları, muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul etti.

Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi

Sudan Meslek Odaları, muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 21:40
Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi

Sudan Meslek Odaları (SPA), muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

SPA'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalif grupların askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.

Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalif gruplardan 10 kişinin yer alacağı bildirildi.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuş ancak ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini belirtmişti.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan yemin ederek görevine başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sudan
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