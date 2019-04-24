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Sudan'da gösteriler 18. gününde de sürdü

Sudan'ın başkenti Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de devam etti.

Sudan'da gösteriler 18. gününde de sürdü

Sudan'ın başkenti Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de devam etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 09:52
Sudan'da gösteriler 18. gününde de sürdü

Sudan’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını deviren askeri darbeye rağmen başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de sürdü.

Binlerce protestocu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere teslim etmesi talebiyle, Sudan Meslek Odaları ve muhalif grupların çağrısıyla ordu karargahı önünde toplandı.

Gösterilerin devam ettiği sıralarda muhalif grupların çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bazı rejim güçlerinin meydanı dağıtma girişiminde bulunacağını iddia ederek, tüm muhalifleri devrimlerine sahip çıkmak için meydana çağırdı ancak asker ya da sivillerden herhangi bir müdahale gelmedi.

Yönetimin sivillere bırakılması talebi

Eski rejim ve askeri konsey aleyhinde sloganlar atan eylemciler, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Bu arada, ekmek fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 19 Aralık'ta ülkenin kuzeyinde gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera kentinden yüzlerce gösterici trenle ordu karargahı yakınlarına geldi ve protestocu gruplara destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sudan
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