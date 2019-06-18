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Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.

Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 23:01
Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.

Hımidti, başkent Hartum’daki uluslararası fuar alanında, ülkedeki yerel yönetimlerin temsilcilerine hitap etti.

Köklü siyasi partileri, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumda sorumluluk almaya ve şahsi çıkarlardan uzak durmaya davet eden Hımidti, ülkede halihazırda meclis bulunmadığını belirterek, "Kabilelerin oluşturduğu yerel meclisler, bizim nazarımızda ülkenin parlamentosunu temsil ediyorlar. Sudan'da genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracağız. Askeri Geçiş Konseyi, yerel yönetimlerin teknokrat hükümeti kurulması konusunda yetkilendirilmesine onay verdi." ifadelerini kulandı.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan'daki protesto gösterilerine liderlik eden muhalif yapı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ordu ve ona bağlı Hımidti liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini, ordu karargahı önündeki göstericileri güç kullanarak dağıtmakla suçluyor. Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın "Kolombiya" bölgesindeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını savunuyor.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin meydana müdahalesi ve sonraki olaylarda şu ana kadar 128 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
SudanGeçiçiHükümet
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