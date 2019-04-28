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Sudan'da başkanlık konseyinin kurulmasında mutabakat sağlandı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Sudan'da başkanlık konseyinin kurulmasında mutabakat sağlandı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Nisan 2019 Pazar 08:52
Sudan'da başkanlık konseyinin kurulmasında mutabakat sağlandı

AA muhabirine konuşan Sudan muhalefetinden bir yetkili, Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin, kurulması konusunda anlaştığı başkanlık konseyinin, asker ve sivillerden oluşacağını söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Göstericiler Halk Kongresi Partisinin toplantısını bastı

Öte yandan, ülkede Halk Kongresi Partisinin istişare toplantısının yapıldığı salonu basan göstericiler, taşlarla saldırdıkları 64 partiliyi yaraladı.

Sudan Halk Kongresi Partisinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman, başkent Hartum'daki parti merkezinde, basın mensuplarına saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süleyman, gösterilerin odağındaki, ordunun ana karargahı yakınında yer alan bir salonda, partinin istişare toplantısını yaptıkları sırada protestocu bir grubun taşlı saldırısı sonucu yaralanan 64 üyelerinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İdris Süleyman, olaya müdahale eden ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri güçlerinin, 100'ün üzerinde parti mensubunu gözaltına alarak, Kuber Hapishanesi'ne götürdüğünü aktardı.

Parti olarak şiddetten uzak durduklarını, Sudan'ın güvenlik ve istikrarından yana olduklarını, barış, adalet ve özgürlük çağrısında bulunduklarını vurgulayan Süleyman, partinin devrim sürecinde etkin şekilde rol aldığını, eski rejimin ellerini göstericilerin üzerinden çekmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ve devrimin tüm Sudanlıların olduğunu dile getirdi.

Halk Kongresi Partisi, devrik lider Ömer el-Beşir ile yaşadığı ihtilafların ardından Hasan et-Turabi liderliğinde 1999'da kuruldu. Muhalefet safına geçen parti, Sudan siyaset sahnesinde etkin hareketlerden biri oldu.

Beşir dönemi kabinesinin büyük ortaklarından Halk Kongresi, çok sayıda gösterici tarafından eski rejimin uzantısı olarak görüldüğünden muhaliflerce geçiş sürecindeki yeni yönetimde istenmiyor.

Muhalifler saldırıyı kınadı

Muhalefetin çatı oluşumu, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Halk Kongresi Partisi üyelerine yapılan saldırıyı kınadı.

Oluşumdan yapılan yazılı açıklamada, devrimin değişmez ilkelerinin özgürlük, barış ve adalet olduğu belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun saldırıyı kınıyoruz. Herkes için toplanma ve ifade hakkını savunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Sudan
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