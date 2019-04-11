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Sudan'da askerler iktidar partisi liderlerini gözaltına almaya başladı

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

Sudan'da askerler iktidar partisi liderlerini gözaltına almaya başladı

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

Emre Köse
Emre Köse
11 Nisan 2019 Perşembe 09:17
Sudan'da askerler iktidar partisi liderlerini gözaltına almaya başladı
Hartum

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşatıldı

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

Askerler iktidar partisi liderlerini gözaltına almaya başladı

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
SudanAsker
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