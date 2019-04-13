Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan oldu

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı.

Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını açıklamıştı.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'nı bıraktığını, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı yerine seçtiğini, konseyin başkan yardımcısı Kemal Abdulmaruf'un ise görevinden alındığını bildirmişti.

Sudan'da askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen dün binlerce gösterici sokakları doldurmuştu.

Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istemişti.

Muhalif Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada, "Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Avad bin Avf'ın Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'ndan ayrıldığını açıklaması sokaklarda büyük sevinç gösterilerine neden olmuştu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan kimdir?

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın (60), herhangi bir siyasi organizasyonla irtibatlı olmadığı belirtiliyor.



Sudan'ın Kuzey Vilayeti'ne bağlı Şindi kentinin batısındaki Kandetu bölgesinden olan Burhan, Askeri Akademi'den 31'inci dönem mezun oldu. Burhan, uzun süre sınır muhafızları kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra Çin'e askeri ateşe olarak atandı. Daha sonra Sınır Muhafızları Komutanı olan Burhan, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve sonrasında Komutanlığı görevine getirildi.

Ülkenin doğusunda Cibit Askeri Kolejlerinde askeri eğitmen olarak çalışan Burhan, Güney Sudan'ın 2011'de Hartum'dan ayrılması öncesinde güneydeki savaşlarda komutan olarak görev yaptı.

Artan protestolar sırasında ordudaki görevlendirmelerde değişikliğe giden Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 26 Şubat'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan'ı Orgeneralliğe yükseltti ve Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişliği'ne atadı.

Askeri darbe günü binlerce Sudanlı radyolardan açıklamayı Burhan'ın yapmasını beklerken, Avad bin Avf'ın yapması şaşkınlık yaratmıştı.

Burhan, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e azlini bildiren üç kişiden biri olarak biliniyor. Burhan'ın Yemen'deki Sudan kuvvetlerinin koordinasyonu görevini yürüttüğü sırada Birleşik Arap Emirlikleri'ne sık sık gittiği belirtiliyor.

Burhan'a yakın kaynaklar, kendisinin ülkedeki siyasi ya da İslami organizasyonlardan herhangi biriyle irtibatlı olmadığını dile getiriyor. Aynı kaynaklara göre, Burhan'ın Beşir'in askeri üst düzey kadrosundaki komutanlar arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde davası olmayan tek kişi olması da dikkati çekiyor.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, yemin ederek görevine başladı.