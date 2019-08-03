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Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.﻿﻿

Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.﻿﻿

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerde nihai anlaşmaya varıldı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştıklarını bildirdi.

Lebat, "Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz. AGK ile ÖDBG arasındaki nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖDBG müzakere heyetinden Babekir Faysal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi ile siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaştık. Nihai anlaşma pazar günü imzalanacak." diye konuştu.

Faysal, tarafların anayasa bildirisi metninde tamamen uzlaştıklarını, ortak teknik komitelerin yasal taslak ve metnin diliyle ilgili bugünkü son çalışmalarının ardından pazar günü nihai anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG, nihai anlaşmadaki son pürüzleri gidermek için dün akşam geç saatlerde bir araya gelmişti. ÖDBG'den dün yapılan açıklamada, yarın müzakerelerle ilgili sevindirici haberler verileceği kaydedilmişti.

Sudan'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz'da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

Siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konseyin kurulmasını, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Buna göre, geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker, yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Sudan
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