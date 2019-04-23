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Sudan Askeri Geçiş Konseyi tüm taraflarla iletişim içinde

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi tüm taraflarla iletişim içinde

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 07:44
Sudan Askeri Geçiş Konseyi tüm taraflarla iletişim içinde

Sudan Askeri Geçiş Konseyi sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi düzenlediği basın toplantısında, istikrarın korunması, yolsuzluğun engellenmesi ve ülkedeki krizin çözülmesi için Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri de dahil tüm siyasi güçler, sivil toplum örgütleri, Müslüman ve Hıristiyan din adamlarıyla iletişim içinde olduklarını söyledi. 

"Hükümetin kurulması için herkesle iletişim halindeyiz"

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya almasıyla ilgili olarak Kebbaşi, görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılıp geçiş döneminin taleplerinde uzlaşmaya varılması, başbakanın seçilmesi ve hükümetin kurulması için herkesle iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri dün, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını açıklamış ve sivil başkanlık konseyi üyelerini açıklamak için perşembe günü milyonluk gösteri çağrısı yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sudan
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