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Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'başbakanlığa bağımsız aday gösterin' çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi. Konsey, Savunma Bakanı Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'başbakanlığa bağımsız aday gösterin' çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi. Konsey, Savunma Bakanı Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:24
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'başbakanlığa bağımsız aday gösterin' çağrısı
Hartum

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlere, başbakanlık için bağımsız bir aday göstermeleri çağrısında bulundu.

Ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, siyasi güçlerin bir hafta içerisinde gelecek merhaleye ilişkin bir başbakanın özellikleri ve şartlarını da kapsayacak şekilde öneri ve görüşlerini sunmaları gerektiğini belirtti.

Farklı siyasi güçlerin başbakanlık makamı için bağımsız bir şahsiyet üzerinde uzlaşmasını ümit ettiğini ifade eden Zeynelabidin, konseyin asıl görevinin, mevcut durumdan çıkabilmek için tüm siyasi oluşumların "şeffaf bir ortamda, dışlanmadan" rekabet edebilmelerine elverişli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti. 

Savunma Bakanı Avf emekli edildi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Ebubekir Mustafa ise konsey tarafından İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğüne getirildi.

Washington Büyükelçisi görevden alındı

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata da Askeri Geçiş Konseyi tarafından görevinden alındı.

"Protestolara katılanlar serbest bırakılacak"

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Etiyopya gibi ülkelerin liderleriyle görüşmeler başlattık." denildi.

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