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Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi

Sri Lanka’da Paskalya günündeki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi.

Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi

Sri Lanka’da Paskalya günündeki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 09:48
Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara tarafında yapılan açıklamaya göre, Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a çıktığını açıkladı.

Saldırılarla ilgili gözaltı sayısı 58’e yükseldi

Saldırıların ardından yapılan operasyonlar kapsamında dün gece 18 şüphelinin daha yakalandığını aktaran Ruwan Gunasekara, son operasyonda yakalananlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 40’dan 58’e yükseldiğini söyledi.

FBI yetkilileri Sri Lanka'da

ABD'nin Kolombo Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek sözü çerçevesinde saldırıları soruşturmaya yardım için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Sri Lanka'ya geldiğini duyurdu. 

Elçilikten konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. 

Anahtar Kelimeler:
Srilanka
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