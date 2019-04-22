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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Saldırılar ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, "Saldırıları, ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak görüyorum." dedi.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Saldırılar ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, "Saldırıları, ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak görüyorum." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 10:52
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Saldırılar ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesindeki 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500'ün üzerinde kişinin yaralandığı kilise ve otellere yönelik terör saldırısına ilişkin Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Wickremesinghe, "Bunu (saldırıları) ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıkı önlemler almaları talimatı verdim"

Dini yerleri ve bazı otelleri hedef alan saldırılar sonrasında düzenin korunması için tüm yetkili birimlerin birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Wickremesinghe, "Savunma Bakanı, Üçlü Kuvvetler Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne ülkede hukuk ve düzeni sağlamak için sıkı önlemler almaları talimatını verdim.’’ ifadelerini kullandı.

"Saldırılardan sorumlu kişilere karşı kanun titizlikle uygulanacaktır"

Bakanlar Kurulu ve güvenlik birimlerinin de katılımıyla Cumhurbaşkanı ile alınacak önlemler konusunda görüşmelerde bulunduklarını hatırlatan Sri Lanka Başbakanı, açıklamasında ‘‘Soruşturmalar tamamlandıktan sonra bu saldırılardan sorumlu kişilere karşı kanun titizlikle uygulanacaktır. Bu talihsiz durumla başa çıkacağız, yasa ve düzeni sağlamak için birlikte çalışacağız.’’ ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Srilanka
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