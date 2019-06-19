Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93771
ALTIN
253.202
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.3775
EURO
6.5662
Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
Türk polisinin istihbaratı 12 ton...
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıklandı
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu...
Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek
Pazar günü 10,5 milyon seçmen...
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren...
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak...

Sommaröy adası sakinleri 'saatsiz' yaşam istiyor

Norveç'in kuzeyindeki 300 nüfuslu Sommaröy adası, dünyada zaman dilimine bağlı yaşanmayan ilk bölge olmak için adada saat kullanımının kaldırılması yönünde çalışma başlattı.

Sommaröy adası sakinleri 'saatsiz' yaşam istiyor

Norveç'in kuzeyindeki 300 nüfuslu Sommaröy adası, dünyada zaman dilimine bağlı yaşanmayan ilk bölge olmak için adada saat kullanımının kaldırılması yönünde çalışma başlattı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
Sommaröy adası sakinleri 'saatsiz' yaşam istiyor

Norveç'te Tromsö yakınlarındaki Sommaröy adası sakinleri, dünyada saat kullanmayan ilk toplum olmak istiyor.

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'de yer alan habere göre, Norveç'in kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Sommaröy adası sakinleri, strese neden olduğu gerekçesiyle, adada saat kullanılmaması için harekete geçti.

Ada sakinleri yaptıkları toplantıda, saat kullanımının kaldırılması için parlamentoya başvurulması yönünde fikir birliğine varırken, bölgede gecelerin bile aydınlık geçmesi nedeniyle adada yaşayanların gün içinde saatin kaç olduğunu bilmeye ihtiyaç duymadığı vurgulandı.

"Zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz"

NRK'ye konuşan girişimin fikir babası Kjell Ove Hveding, "Dünya genelinde insanlar stres ve depresyondan etkileniyor. Genelde bunun nedeni hayata yetişememe duygusu, tabii saatin de bunda rolü var. Biz, herkesin hayatı tam anlamıyla yaşadığı, zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz." dedi.

Amaçlarının ada sakinlerine 'esneklik' ve saatten bağımsız bir yaşam sağlamak olduğunun altını çizen Hveding, adadaki dükkanların da zaman dilimine bağlı kalmadan çalışabileceğini söyledi.

Kol saatleri adanın girişindeki köprüye asılıyor

Hveding, okul ve işe gidenlerin de esneklikten yararlanabileceklerini ve kendilerini saat dilimlerine göre kısıtlamayacaklarını vurgulayarak, "Gecenin 4'ünde çim biçmek mi istiyorsunuz, hiç çekinmeden biçebilirsiniz." diye konuştu.

Adada gün boyunca esnek bir yaşam hedeflediklerini belirten Hveding, "Buraya geldiğinizde saatinizi atın ve hayatınızı yaşayın." diyerek Sommaröy'da zaman dilimine bağlı kalmadan yaşam çağrısında bulundu.

Saatsiz yaşamı şimdiden benimseyen ada sakinleri, adada saatsiz yaşamı sembolize etmek için, kol saatlerini adanın girişindeki köprüye asıyor.

Anahtar Kelimeler:
NorveçSaatdilimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıklandı
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıklandı
Sinirlioğlu: Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarının sonuçları korkunç
Sinirlioğlu: Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarının sonuçları korkunç
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim