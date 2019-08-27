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Sivil toplum kuruluşları Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor

Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, Libya açıklarında zor durumdaki bir botta bulunan 101 göçmeni kurtardı.

Sivil toplum kuruluşları Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor

Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, Libya açıklarında zor durumdaki bir botta bulunan 101 göçmeni kurtardı.

27 Ağustos 2019 Salı 10:40
Sivil toplum kuruluşları Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor

Sivil toplum kuruluşu "Mediterranea Saving Humans"ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisinin, Libya'nın Khoms kentinin 43 mil açığında batmak üzere olan bir bottaki 101 kişiyi kurtardığı belirtildi. 

Mediterranea Saving Humans'ın, bölgedeki arama-kurtarma gemisi Mare Jonio ile Eleonore'deki göçmenler için yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms gemisinin kurtardığı göçmenlerin dağıtılacağı 6 AB ülkesi arasında koordinasyonu üstlendiği de bildirildi.

Bakanlık, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle denizde bekletilmesiyle gündeme gelen Open Arms gemisindeki göçmenlerden 40'ının Fransa, 40'ının Almanya, 15'inin İspanya, 10'unun Portekiz, 2'sinin de Lüksemburg tarafından alınacağı ifade edildi.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen sivil toplum kuruluşları, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde kalmıştı.

Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına yasağı durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle, 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Sivil ToplumAkdenizGöçmen
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