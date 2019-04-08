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Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Senegal'de Başbakanlık makamının olmadığı yeni hükümette, 32 bakan ve 3 devlet sekreteri bulunuyor.

Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Senegal'de Başbakanlık makamının olmadığı yeni hükümette, 32 bakan ve 3 devlet sekreteri bulunuyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:29
Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Senegal'de ikinci dönem görevi başlayan Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kurduğu yeni hükümet açıklandı.

Hükümet Genel Sekreteri Maxime Jean Simon Ndiaye'nin açıkladığı kabine listesinde, 32 bakan ve 3 devlet sekreteri yer alıyor.

Kabine lideri görevini üstlenen eski hükümetin Başbakanı, yeni Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Muhammed Boun Abdalah Dionne, kabinede yeni yüzler, daha fazla kadın, daha genç bakanlar bulunduğunu bildirdi.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

"Savunma Bakanı Me Sidiki Kaba, İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, Maliye ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, Adalet Bakanı Malick Sall, Petrol ve Enerji Bakanı Mouhamadou Makhtar Cissé, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, Ekonomi, Planlama ve İşbirliği Bakanı Amadou Hott, Milli Eğitim Bakanı Mamadou Talla, Spor Bakanı Matar Ba."

Başbakanlıktan cuma günü istifa eden, ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olarak atanan Dionne, Cumhurbaşkanı Sall'in isteği üzerine parlamentoya başbakanlığın kaldırılmasını da içeren hükümet modeli ile ilgili değişiklik reformu sunacaklarını açıklamıştı.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Şubat ayındaki seçimlerde oyların yüzde 58,26'sını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'in görev süresi 2024'te sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Senagal
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