Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100201
ALTIN
259.583
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1222
EURO
6.3656
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyel büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin...
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırıldı'
'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru...

Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.

Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.

02 Temmuz 2019 Salı 22:08
Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'ninBirleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.

"Yasayı ve BM ambargosunu ihlal ediyor"

Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.

ABD'nin, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırdığı ortaya çıkmıştı.

Londra merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

ABD'li sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün, bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump yönetimi, önceki hafta Kongreyi bypass ederek, Suudi Arabistan ve BAE'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık 22 silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDSenetoLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüyle ilgili gösterilerde 47 polis yaralandı
İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüyle ilgili gösterilerde 47 polis yaralandı
AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına ilişkin açıklama
AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına ilişkin açıklama
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim