Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95779
ALTIN
259.641
DOLAR
5.7451
STERLİN
7.3107
EURO
6.5419
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim sonuçlarının tamamı sisteme işlendi
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...

Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu

Kanada'da 9 Haziran'da Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, gözlerini açtığında uçağın parka çekildiğini fark etti.

Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu

Kanada'da 9 Haziran'da Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, gözlerini açtığında uçağın parka çekildiğini fark etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu

Kanada'da bir kadın yolcu, sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu.

BBC'nin haberine göre, 9 Haziran'da Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, gözlerini açtığında uçağın parka çekildiğini fark etti.

Adams, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, uçak indikten birkaç saat sonra gece yarısı uyandığında kendisini dondurucu soğuk ve zifiri karanlıkta bulduğunu söyledi.

Tiffani Adams'ın yardım istemek için arkadaşı Deanna Dale'yi aradığı ancak telefonunu şarj edemediğinden görüşmenin bir dakikadan az sürdüğü, yine dikkati çekmek için uçağın kokpitine fener yerleştirdiği belirtildi.

Dale'nin Toronto Pearson Havaalanı yönetimiyle iletişime geçerek durumdan haberdar ettiği, Adams'ın bir bagaj görevlisi tarafından bulunduğu ifade edildi.

Air Canada havayolu şirketinin, olay üzerine Adams'a limuzin ve otel hizmeti önerdiği ancak Adams'ın öneriyi reddederek bir an önce eve gitmek istediği kaydedildi.

Yaşadıklarını "dehşet verici" olarak nitelendiren Adams, geceleri kabuslar gördüğünü söyledi.

Air Canada, doğruladığı olay hakkında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
KanadaUçakUyuyaKalanYolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap
Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap
Gürcistan'da protestolar devam ediyor
Gürcistan'da protestolar devam ediyor
Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da
Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim