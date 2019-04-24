'Savaş bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele' tasarısı BMGK'de kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Almanya'nın öncülük ettiği savaş ve kriz bölgelerinde cinsel şiddet ve tecavüzle mücadele ve tecavüz suçlularının yargılanmasına ilişkin tasarı, ABD'nin ''kürtajı'' ima eden ifadenin metinden çıkarılması talebinin ardından kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyinin nisan ayı dönem başkanı Almanya'nın sunduğu tasarı, ABD'nin veto tehdidi atlatılmasının ardından 15 üyeli konseyde 13 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Rusya ve Çin ise oylamada çekimser kaldı.

ABD, ''kürtajı'' ima eden tecavüz mağdurlarına ''cinsel ve üreme sağlığı'' yardımı ifadesi metinden çıkarılmazsa tasarıyı veto etmekle tehdit etmişti.

ABD'nin veto etmemesi için üzerinde değişiklikler yapılan metinde, Rusya ve Çin'in endişeleri nedeniyle de eski taslakta geçen savaş ve kriz bölgelerinde ''cinsel şiddet eylemlerini rapor edecek bir BM mekanizmasının kurulması'' ifadelerine kararda yer verilmedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, oylamada çekimser kalan Rusya ve Çin'e ''bu karara bütün ülkelerin destek vermesi gerekir'' diye eleştiride bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ''Bizi cinsel şiddetle mücadeleye karşı çıkanlar gibi resmetmeye çalışmayın, bu konuda sağlam ve kararlı bir duruşumuz var.'' dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de cinsel şiddete maruz kalan kadınların hamile kaldıktan sonra bu duruma son verme hakkına müdahale edilmesine tepki gösterdi.