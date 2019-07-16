Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98028
ALTIN
257.826
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0882
EURO
6.3986
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır
Bu hain ve kanlı tertibin...
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi...
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana...

Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Ormanı içinde 251 şehit anısına 251 fidan dikildi.

Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Ormanı içinde 251 şehit anısına 251 fidan dikildi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:21
Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

Bosna Hersek'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, başkent Saraybosna'daki Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Ormanı içinde 251 şehit anısına 251 fidan dikildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında oluşturulan ve iki ülkeden yetkililerinin de fidan diktiği ormana "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yaptırılan bu kent ormanı içinde, böylesine anlamlı bir projenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Koç, Bosna Hersek'teki hukuki süreçlerin de takipçisi olacaklarının altını çizdi.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında canlarını feda eden şehitler anısına, Saraybosna'da da 251 fidan dikilmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in Tesanj şehrinde, "15 Temmuz'a Bosna Hersek Bakışı" konulu bir panel ve fotoğraf sergisi düzenleyeceklerini aktaran Alımcı, yaptıkları faaliyetlerde Bosnalı yerel makamların ve halkın da kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Bosna Hersek'e gelen öğrencilerden Elif Bozbağ ise Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri için böyle bir proje yürütülüyor olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, "Bosna Hersek'e en azından birer ağacımızın dikiliyor olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Betül Köse Karaca, Bosna Hersek ile Türkiye arasında geçmişten gelen güçlü bağlar olduğuna dikkati çekerek, fidan dikimi gibi anlamlı bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
BosnaKatliamıSoykırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi
Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi
ABD'li gençlerin yarısına yakını sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor
ABD'li gençlerin yarısına yakını sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor
Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk'ta
Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk'ta
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim