Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

Bosna Hersek'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, başkent Saraybosna'daki Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Ormanı içinde 251 şehit anısına 251 fidan dikildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında oluşturulan ve iki ülkeden yetkililerinin de fidan diktiği ormana "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yaptırılan bu kent ormanı içinde, böylesine anlamlı bir projenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Koç, Bosna Hersek'teki hukuki süreçlerin de takipçisi olacaklarının altını çizdi.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında canlarını feda eden şehitler anısına, Saraybosna'da da 251 fidan dikilmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in Tesanj şehrinde, "15 Temmuz'a Bosna Hersek Bakışı" konulu bir panel ve fotoğraf sergisi düzenleyeceklerini aktaran Alımcı, yaptıkları faaliyetlerde Bosnalı yerel makamların ve halkın da kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Bosna Hersek'e gelen öğrencilerden Elif Bozbağ ise Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri için böyle bir proje yürütülüyor olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, "Bosna Hersek'e en azından birer ağacımızın dikiliyor olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Betül Köse Karaca, Bosna Hersek ile Türkiye arasında geçmişten gelen güçlü bağlar olduğuna dikkati çekerek, fidan dikimi gibi anlamlı bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.