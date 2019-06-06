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Rusya ve Çin ticarette ulusal para kullanımını geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "(Çin ile) ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılmasıamacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık." dedi.

Rusya ve Çin ticarette ulusal para kullanımını geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "(Çin ile) ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılmasıamacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 02:32
Rusya ve Çin ticarette ulusal para kullanımını geliştiriyor
Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in ticarette ulusal para birimini kullanma uygulamasını geliştirme niyetinde olduğunu bildirdi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrasında basına ortak bir açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkileri dikkate alarak, uluslararası konuları da görüşmede ele aldıklarını belirten Putin, ekonomik ilişkileri de detaylı bir biçimde müzakere ettiklerini aktardı.

Çin’in Rusya’nın önde gelen dış ticaret ortağı konumunda olduğunu anımsatan Putin, geçen yılki ticaret hacminin 108 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Putin, "Rusya ve Çin ulusal para birimlerinde ödeme uygulamasını geliştirme niyetindedir. İkili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık." dedi.

Rusya ve Çin’in silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme konusundaki mevcut anlaşmaları tahrip etmenin kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu vurguladığını aktaran Putin, "Kore Yarımadası’ndaki durumun çözümü için ortak yol haritası uygulanıyor. Nükleer olanı da dahil olmak üzere, bölgenin sorunlarının barışçıl, siyasi-diplomatik yoldan çözümü dışında alternatif olamayacağını varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Suriye'deki krizin barışçıl bir şekilde çözümlenmesi, Venezuela’daki durumun istikrara kavuşturulması için de Rusya ile Çin’in çalıştığını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin tüm alanlardaki iş birliğinin dinamik ve verimli bir şekilde gelişmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Şi, "İkili ticaret de yeni bir tarihi rekor kırarak, 100 milyar dolarlık dönüm noktasına ulaştık. İş birliğimizin kalitesi ve seviyesi artıyor. Enerji, yatırım, uzay, havacılık gibi alanlarda büyük stratejik projeler başarıyla uygulanmaktadır." diye konuştu.

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