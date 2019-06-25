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Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak." dedi.

Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 11:54
Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak.” dedi.

Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400’lere ilgi duyduğunu söyledi.

Çin’in satın aldığı S-400’lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, “Çin’le yapılan sözleşme Nisan 2015’te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak.” diye konuştu.

Türkiye’nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor.” dedi.

S-400’lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, “S-400’lerin Türkiye’ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık.” demişti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaS-400
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