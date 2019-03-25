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Rusya'nın Venezuela'ya asker ve tıbbi malzeme gönderdiği iddiası

Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edildi.

Rusya'nın Venezuela'ya asker ve tıbbi malzeme gönderdiği iddiası

Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:40
Rusya'nın Venezuela'ya asker ve tıbbi malzeme gönderdiği iddiası

Rusya'da ulusal basında yer alan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jet, Venezuela'nın başkentı Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indi.

Jette 100'den fazla Rus askeri ve askeri nakliye uçağında ise 35 ton tıbbi malzeme bulunduğu belirtildi. Askerlerin başında Rusya Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Vasily Tonkoshkurov'un olduğu öne sürüldü.

Ruslara ait askeri nakliye uçağı ile jetin fotoğraf ve görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Maduro Rusya'dan yardım geleceğini duyurmuştu

İki ülke resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya'dan yardım geleceğini duyurmuştu.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juar Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya-Venezuela Asker Tıbbı Malzeme
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