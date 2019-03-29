Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı

Ankara

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, görüşmelerde kültür ve turizm konularının yanı sıra askeri ve savunma alanındaki iş birliği ve Suriye meselesinin ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu konunun İsrail'de yapılacak seçimlerle ilişkilendirildiğini fakat olayın başka bir boyutunun da şuurlu ve bilinçli olarak "ben her şeyi yaparım" gösterisi olduğunu dile getirdi.

Rus Bakan Lavrov, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir." şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, Suriye'de anayasa komitesi çalışmalarına ilişkin, şu anda bazı isimlerin Şam ile muhalefet arasında kararlaştırıldığını ve yakın zamanda bu isimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e iletileceğini söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde arttığını vurgulayan Lavrov, görüşmelerde iki ülkenin 100 milyar dolarlık hedefe ulaşması için yatırım projelerinin ele alındığını dile getirdi.

Lavrov, turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde vize serbesti için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında 2019'un "Kültür ve Turizm Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Lavrov, nisanda bu çalışmanın açılışının yapılacağını belirtti.

Lavrov, turistik amaçla Türkiye'ye gelen Rus vatandaşlara sağlanan imkanlardan dolayı minnettar olduklarını dile getirerek, Rus vatandaşlarının Ortodoks kilisesinde ibadet edebilmelerine olanak sağlayan Türk yetkililere teşekkürlerini iletti.

"Astana formatı kapsamında anayasa komitesi çalışmalarını hızlandırdık"

Suriye meselesinin görüşmelerde ele alınan konulardan olduğunu kaydeden Lavrov, "2254 sayılı BM kararı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesinden yanayız. Buradaki kararların etkin şekilde uygulanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana formatı kapsamında aktif çalıştığını belirten Lavrov, "Astana formatına engel olmak isteyenler de var ama biz bu kapsamda anayasa komitesi kurulması çalışmalarını hızlandırdık. Anayasa komitesinin kurulmuş olması Cenevre sürecinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Rus Bakan Lavrov, anayasa komitesinde yer alacak isimlere ilişkin, "Şu anda bazı isimler Şam ile muhalefet arasında son olarak kararlaştırılıyor ve bu isimler yakın zamanda (Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir) Pedersen'e iletilecek." dedi.

Suriye'de ilerleyen süreçte beşeri durum ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, Suriye arazisinde terörizmin ortadan kaldırılması için müşterek çabalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Lavrov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile Kafkasya, Orta Asya ve Karadeniz havzası konularında fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, iki ülke arasında güvene dayalı istişarelerin devam ettiğini söyledi.

"Arapların yaşadıkları topraklara dönmesi gerekiyor"

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile ortak yaklaşıma sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu durumu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterme çerçevesinde yapmamız lazım. Türkiye'nin güvenliğini göz önünde bulundurmak suretiyle yapmamız lazım." dedi.

Fırat'ın doğusuna ilişkin bir soruya karşılık Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD, oradan çekildiklerini söyledi. Henüz çekilmediler ama bir şekilde oradaki durumu ABD'nin girmesinden önceki duruma döndürmek gerekmektedir. Arapların tarihi olarak yaşadıkları topraklara dönmesi gerekiyor. Bu şekilde, alınan 2254 BM kararını da uygulamış olabiliriz."

İdlib konusunun ise son derece karışık bir mesele olduğunu dile getiren Lavrov, "3 ortak devriye bölgesi birinci adım olarak belirlendi. Halep ve Suriye'nin kuzeybatısındaki kentler teröristlerin ele geçirmek istedikleri hedeflerdir. Bizler bunu çok iyi biliyoruz ve gerekli adımları atıyoruz." dedi.