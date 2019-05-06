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Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 41 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 41'i hayatını kaybetti.

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 41 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 41'i hayatını kaybetti.

Editör
Editör
06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:03
Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 41 ölü
Moskova

Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, gazetecilere, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta bulunanların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Petrenko, “Uçakta mürettebat dahil 78 kişi bulunuyordu. Soruşturmada şu an gelinen noktada güncellenen bilgilere göre bu kişilerden 37 kişi hayatta kaldı.” dedi.

Dün akşam saatlerinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2’si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti. 

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