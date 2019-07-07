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Rusya'da Sabantuy Bayramı coşkuyla kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Tatar ve Başkurt halkları, Sabantuy Bayramı'nı kutladı.

Rusya'da Sabantuy Bayramı coşkuyla kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Tatar ve Başkurt halkları, Sabantuy Bayramı'nı kutladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:51
Rusya'da Sabantuy Bayramı coşkuyla kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Sabantuy Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kolomenskaya parkında düzenlenen etkinliğe, Tatar ve Başkurt halklarından binlerce kişi katıldı.

Gösterilerin yapıldığı alanda Tatar ve Başkurt çadırları kuruldu, halk dansları gösterisi yapıldı.

Ses sanatçılarının sahne aldığı, atlı gösterilerin sunulduğu programda, katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Sabantuy Bayramı, Rusya'nın 50'den fazla bölgesi ile dünyanın 20'den fazla ülkesinde ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 

Genellikle ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanan Sabantuy, bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtıyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaSabantuy Bayramı
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