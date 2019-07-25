Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425
Hürjet'te ön tasarım tamam
Hürjet'te ön tasarım tamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur birlik ve beraberliğimizin temelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya...
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez...

Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verdi. 

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi. 

Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.

Putin, şubatta imzalanan kararnameyle, Türk uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücülere, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine vize uygulamasını kaldırmış ancak Türkiye kararnamede yer alan, söz konusu vatandaşlar için "görevlendirme şartı" aranması maddesine itiraz etmişti.

Türkiye'nin itirazları sonucu kararname yürürlüğe girmemişti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaVlademir PutinVize
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde
Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti
Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim