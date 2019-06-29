Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü

'Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz'

Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını ortaya çıkardıkları için Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını açıkladı

'Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz'

Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını ortaya çıkardıkları için Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını açıkladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:03
'Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz'
Ankara

Esed rejimi ve Rusya'nın savaş suçlarını ortaya çıkaran Suriye İnsan Hakları Ağı, Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını bildirdi.

SNHR'den yapılan yazılı açıklamada, ağın, son dönemde yayımladığı raporlarda Suriye'de Rusya ile rejimin ihlalleri ve savaş suçlarını belgelediği için Rus yanlısı basının saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

SNHR'nin Rusya ve rejim güçlerinin ülkenin kuzeybatısında sağlık merkezlerini hedef alan saldırılarına ilişkin raporlarının ardından Rusların çok rahatsız olduğu vurgulanarak, "SNHR'yi hedef alan saldırılar, çok tanınmayan sitelerde yanıltıcı bilgiler ve raporlar şeklinde yayınlanıyor. Daha sonra RT ve Sputnik gibi gazetecilik alanında profesyonelliğe sahip olduğu varsayılan haber organları bu sitelerden belli yerleri alarak yalanların, iftiraların ve sahte haberlerin yayılmasını sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yayınların, rejim ve Rusya'nın Suriye'deki saldırılarını meşru göstermeye ve onların hiçbir ihlal yapmadıklarını kanıtlamaya yönelik olduğuna işaret edildi.

"Sitemiz defalarca elektronik saldırıya uğradı"

Rusya'nın Suriye'ye Eylül 2015'teki müdahalesinin ardından işlediği savaş suçlarına ilişkin 61 rapor yayımlandığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın işlediği suçları belgeleyen çok sayıda raporlar yayımladık. Bu raporlar yüzünden web sitemiz daha önce defalarca elektronik saldırılara uğradı. Twitter hesabımızı çalmaya çalıştılar. Buna ek olarak, 2015'ten bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rus medyasının yürüttüğü iğrenç bir saldırıya maruz kalıyoruz."

2011 yılında kurulan SNHR, o günden bu yana Suriye'de insan haklarına yönelik ihlalleri raporluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
ABD ve Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaştı
ABD ve Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaştı
İsrail polisi Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı
İsrail polisi Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim