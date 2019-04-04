Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98337
ALTIN
231.470
DOLAR
5.5853
STERLİN
7.3136
EURO
6.2652
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

'Rejim Han Şeyhun'un ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu'

SNHR, Han Şeyhun'daki katliamın ikinci yılında yayımladığı raporda, "Suriye rejimi, Han Şeyhun saldırısının ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu." ifadelerine yer verdi.

'Rejim Han Şeyhun'un ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu'

SNHR, Han Şeyhun'daki katliamın ikinci yılında yayımladığı raporda, "Suriye rejimi, Han Şeyhun saldırısının ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu." ifadelerine yer verdi.

Emre Köse
Emre Köse
04 Nisan 2019 Perşembe 15:59
'Rejim Han Şeyhun'un ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu'
Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Han Şeyhun kimyasal silah katliamının ikinci yılı nedeniyle yayımladığı raporda, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), rejimin gelecek kimyasal silah saldırısından sorumlu olacak." değerlendirmesini yaptı.

SNHR, Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesine kimyasal silahla yaptığı katliamın 2'nci yıl dönümüne ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Suriye halkı bugün acı bir günün yıl dönümünü yaşıyor. Bugün Suriye'de yapılan en büyük ikinci kimyasal silah saldırısının ikinci yıl dönümü. Rejime ait SU-22 tipi savaş uçağı Han Şeyhun'un kuzey mahallesine, sarin gazı olduğu tahmin edilen zehirli gaz yüklü bir roketle saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, rejimin Han Şeyhun'a saldırısından üç saat sonra gazdan etkilenen sivillerin tedavi gördüğü "Rahmet Hastanesi" ve bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezine hava saldırıları yaptığı hatırlatılan raporda, saldırının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ile kurduğu ortak araştırma mekanizmasının (JIM), rejimin olaydaki sorumluluğunu teyit ettiği anımsatıldı.

"BMGK, rejimin gelecek kimyasal silah saldırısından sorumlu olacak"

Rejimin sorumluluğunun tespit edilmesine rağmen geçen 2 yılda yargı sürecinin başlatılmadığının vurgulandığı raporda, "BMGK ve uluslararası toplum rejimin gelecek kimyasal silah saldırısından sorumlu olacak." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi toplam 216 kez kimyasal silah kullandı

BMGK'nin ve uluslararası toplumun rejimin Han Şeyhun saldırısına karşı tutumunun "utanç verici" olarak nitelendirildiği raporda, "Bu tutum Esed rejimini savaş suçu oluşturacak ihlalleri tekrarlamaya teşvik etti. Suriye rejimi Han Şeyhun saldırısının ardından 14 kez daha kimyasal silaha başvurdu. Rejim iç savaşın başından bu yana Suriye'de toplam 216 kez kimyasal silah kullandı." ifadeleri yer aldı.

Rejimin en çok İdlib ve Şam Kırsalı illerinde kimyasal silaha başvurduğunun ortaya konulduğu raporda, rejimin kimyasal silah saldırısının sonuncusunun 7 Nisan 2018'de Şam'ın Duma ilçesinde yapıldığı anımsatıldı.

Katliamın sorumlusu yargılanamadı

Rejimin 4 Nisan 2017'de düzenlediği sarin gazı saldırısında 100 sivil ölmüş, 500'den fazla sivil yaralanmıştı. ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuştu.

JIM, 6 Eylül 2017'de Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığını, 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini teyit etmişti.

Bu kararlar, Beşşar Esed yönetiminin uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu işlediğini ortaya koymuş olsa da katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasının yolunu açamamıştı. Suriye, UCM üyesi olmadığı için BMGK'nin rejimi, UCM'ye sevk etmesi gerekiyordu ancak Rusya veto yetkisini kullanarak bu sürecin önünü tıkamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Rejim Han ŞeyhunKimyasal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
AİHM hak ihlali iddialarını kabul edilemez buldu
AİHM hak ihlali iddialarını kabul edilemez buldu
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim