Rejim güçleri 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında, Hama ilinin batı kırsalındaki Madik Kalesi beldesi, el Kirkat ve Tüveyne köylerini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra, gece ele geçirdi.

Reijm güçlerinin aynı anda saldırı başlattığı Şeria köyünde ise yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Karadan ilerleyen rejim güçlerine havadan rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları da destek verdi.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden yapılan açıklamada, Şeria'daki saldırılara Rus savaş uçaklarının da eşlik ettiğine işaret edilerek, "Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları havalandı." denildi.

ÖSO'dan misilleme operasyonu

Askeri muhalifler, rejim güçlerinin dün ele geçirdiği Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi bölgesini geri almak üzere operasyon başlattı. İlçe etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de üç gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Öte yandan dün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenilmişti. Lavrov, bunun üzerine İdlib'de dün sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletmişti.