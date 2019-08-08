Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99208
ALTIN
264.989
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6437
EURO
6.1176
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir...
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi...
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Bayramda otoyol ve köprüler ile...

Rejim güçleri İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde dün başlattığı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek üç noktayı daha ele geçirdi.

Rejim güçleri İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde dün başlattığı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek üç noktayı daha ele geçirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
Rejim güçleri İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

Önceki gün Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Tel Meleh, Cubbeyn ve Erbain köylerinde kontrolü sağlayan rejim, bu sabah başlattığı saldırılar ile Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı. 

Esed rejimi Rusya’nın havadan desteklediği operasyonlar ile Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Latamine ilçesini koparan rejim güçleri, bir sonraki hamlede Kefer Zita ilçesine ilerleyebilecek ve ateşkesi öngören İdlib mutabakatına rağmen iki büyük yerleşimde kontrol sağlamış olacak.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
EsedKatilİdlip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerlilerin 'yurt sorunu' bitmiyor
Yerlilerin 'yurt sorunu' bitmiyor
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim