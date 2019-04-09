Rakka'da bomba yüklü araç saldırısı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre çoğu sivil dokuz kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık noktalarına götürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.