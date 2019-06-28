Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi...
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı...

Putin ve Trump G20'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Putin ve Trump G20'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 18:12
Putin ve Trump G20'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Osaka'daki zirve marjında görüşen Trump ve Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu görüştü.

İki lider, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, her iki ülkenin ortak çıkarının yanı sıra dünya ülkelerine de faydalı olacağı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durum da ele alındı.

Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Putin: Her iki tarafa da teşekkür ederim

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim."

Peskov: Türkiye hakkında da konuştular

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye’yi ele aldıklarını belirterek, “İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye’yi ve İdlib’deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” dedi. 

Peskov, Putin ile Trump‘ın Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin uluslararası meseleleri istişare ettiklerini anlatan Peskov, “Putin ve Trump uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye’yi ve İdlib’deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Çin’e ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirten Peskov, “Ayrıca silahsızlanma ve stratejik istikrara yönelik konular da detaylıca ele alındı.” dedi.

İki liderin karşılıklı müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığına işaret eden Peskov, “Ele alınan konular Rus ve ABD’li dışişleri bakanları ve hazine yetkilileri arasında devam edecek.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
PutinTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı
Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı
'Gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum'
'Gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum'
Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü
Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim