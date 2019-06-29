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Putin: Geçen yıl Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını söyledi.

Putin: Geçen yıl Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
Putin: Geçen yıl Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.” dedi.

Putin, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı büyük çaplı enerji projelerinin devam ettiğini söyledi.

Putin, 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, ““Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizmin ciddi oranda arttığına işaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.” ifadesini kulandı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya-Türkiye
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