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Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.

Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 08:24
Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın inşaatı için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Shanahan'ın, İç Güvenlik Bakanlığı ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimin'in sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1 milyar dolarlık desteğin planlanması için ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Komutanlığını görevlendirdiği bildirildi.

"Fon demir parmaklıklar, yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin 15 Şubat'ta yayınlanan ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak."

Önceki haftalarda Kongreye sunulan Pentagon bütçesinde, Meksika sınırına örülecek duvarın da dahil olduğu "acil durumlar fonu" için 9,2 milyar dolar ayrılmıştı.

Trump'ın, Pentagon'un istihkam fonlarının Meksika duvarına harcanması talebi Kongreden büyük tepki görmüştü. 

Anahtar Kelimeler:
Meksika Duvarı
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