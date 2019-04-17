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Pentagon'dan Akar-Shanahan görüşmesine ilişkin açıklama

Pentagon Sözcüsü Summers, Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon'dan Akar-Shanahan görüşmesine ilişkin açıklama

Pentagon Sözcüsü Summers, Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 08:15
Pentagon'dan Akar-Shanahan görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasındaki görüşmeye ilişkin, "(Bakanlar) Görüşmelerini (ülkelerin bazı konulardaki) pozisyonlardan ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ikili işbirliğinin önemine ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvenlik ve ekonomik refahı elde etmeye odakladılar." dedi.

Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı için geldiği Washington'da ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü.

Sözcü Summers, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlar stratejik ortaklar olarak görüştüler. Görüşmelerini (ülkelerin bazı konulardaki) pozisyonlardan ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ikili işbirliğinin önemine ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvenlik ve ekonomik refahı elde etmeye odakladılar." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Akar'ın ABD'de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki iş birliği konuları ele alındığı ifade edilmişti.

Bakan Akar tarafından Suriye'de oluşturulması düşünülen güvenli bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili görüş ve talepler dile getirildiği belirtilmişti.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki iş birliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliğinin önemine vurgu yapıldığı kaydedilmişti.

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Pentagon
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