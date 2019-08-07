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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:46
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

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Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Pençe HarekatıTerör
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