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Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı bir otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı bir otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mayıs 2019 Pazar 00:51
Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Pakistan ordusunda yapılan açıklamada, 3 saldırganın, ülkenin güneyindeki Umman Denizi kıyısında bulunan Gvadar kentinde silahlarla girmek istedikleri otelin güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu bildirildi.

Otele güvenlik görevlisini öldürerek giren saldırganların terörle mücadele timlerince otelin birinci katında sıkıştırıldığı belirtilen açıklamada, otelde kalanların büyük oranda tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. 

Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziya Langove ise otelde halen az sayıda sivilin bulunduğunu ifade ederek, sivillerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. 

Polis yetkilisi Aslam Banguzlay ise otelde yabancı uyruklu kimsenin bulunmadığını söyledi.

Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt da otelin yüzde 95 oranında tahliye edildiğini belirterek, "Saldırganlar botlarla gelerek eylemlerini gerçekleştirmiş olabilirler." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da Belucistan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı örgütlerin bu saldırıyı yapmış olmasından şüpheleniliyor. 

Saldırının düzenlendiği otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gvadar'da yer alıyor. Özellikle Çin'in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gvadar Liman Projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor.

Ayrılıkçı Belucistan terör örgütleri, CPEC'ten ve Belucistan'ın zenginliklerinden adil faydalanamadıkları gerekçesiyle sık sık CPEC projesine saldırılar düzenliyor.

Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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