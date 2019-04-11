ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Azez

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye grubunun muhtemel yeni harekatlara hazırlık için özel eğitim alması görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin askeri eğitimleri AA kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonunda da yer almayı bekleyen Ahraru'ş Şarkiyye grubu, havan, roketatar ve makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları için özel eğitimler aldı.

Eğitimlerini iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylardan alan 250 kişiye, Fırat'ın doğusuna olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarına yönelik de taktikler anlatıldı.

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.