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ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin yeni eğitimleri görüntülendi.

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin yeni eğitimleri görüntülendi.

Emre Köse
Emre Köse
11 Nisan 2019 Perşembe 17:04
ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Azez

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye grubunun muhtemel yeni harekatlara hazırlık için özel eğitim alması görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin askeri eğitimleri AA kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonunda da yer almayı bekleyen Ahraru'ş Şarkiyye grubu, havan, roketatar ve makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları için özel eğitimler aldı.

Eğitimlerini iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylardan alan 250 kişiye, Fırat'ın doğusuna olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarına yönelik de taktikler anlatıldı.

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

Anahtar Kelimeler:
ÖSOOperasyon
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