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Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

Göç karşıtı görüşleriyle tanınan Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "insanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli" diyerek tepki çekti.

Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

Göç karşıtı görüşleriyle tanınan Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "insanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli" diyerek tepki çekti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 23:26
Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

Norveç'te yeni göreve gelen Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "Bırakın insanları, kırmızı et yesinler, içki ve sigara içsinler" diyerek ülkesinde tartışma yarattı.

BBC'nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK'ye verdiği mülakatta, "Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Listhaug, insanların neyin sağlıklı ve sağlıksız olduğunu gayet iyi bildiğini dile getirerek, sigara tiryakilerinin de toplumdan dışlanmış hissettiğini söyledi.

Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, "Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler." görüşlerini savundu.

Norveç Sağlık Bakanı Listhaug'ın açıklamaları, "kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı" eleştirilerine yol açtı.

Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Listhaug'ın yorumlarının kamu sağlığı açısından potansiyel risk taşıdığını ve birçok kişinin bakanın söylediklerine itimat edeceğini kaydetti.

Listhaug'un mensubu bulunduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi, Norveç'te Muhafazakar Partinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin 4 üyesinden biri konumunda.

Sylvi Listhaug, devlete, terörizm veya yabancı örgüt üyesi zanlıların Norveç vatandaşlığından çıkarılmaları hakkı vermeyi öngören yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engelledikleri gerekçesiyle İşçi Partisi ve Hristiyan Demokratları "teröristlerin haklarını" ulusal güvenliğin önüne koymakla suçlamış, bu suçlamanın ardından geçen yıl adalet bakanlığından istifaya zorlanmıştı.

Listhaug, 2016 yılında da "mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için" kurtarma botundan Akdeniz'e atlayarak tartışma yaratmıştı.

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Norveç
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