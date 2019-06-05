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Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü için tören düzenlendi

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Donald Trump, Emmanuel Macron ve Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda lider katıldı.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü için tören düzenlendi

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Donald Trump, Emmanuel Macron ve Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda lider katıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:38
Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü için tören düzenlendi

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'de tören düzenlendi.

Normandiya Çıkarması'nın 75. Yıl Dönümü'ndeki tören, Kraliçe 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde yapıldı.

Portsmouth kentinde gerçekleştirilen törene, devlet ziyareti için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu liderler katıldı.

Kraliçe, törende yaptığı konuşmada, "Hayatını kaybedenlerin kahramanlığı, cesareti ve fedakarlığı asla unutulmayacak." dedi.

Trump, dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in çıkarmanın yapıldığı gece radyoda yayımlanan mesajını okudu.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Yüzbaşı Norman Skinner'ın Fransız sahillerine yapılan çıkarma öncesi eşine yazdığı mektubu paylaştı. May, asla gönderilemeyen mektubun çıkarmadan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden yüzbaşının cebinde bulunduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de katıldığı tören sırasında eski ve yeni savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirirken, paraşütle indirme de yapıldı.

2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944’te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NormandiyaÇıkarmaAnması
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