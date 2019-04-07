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New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI

New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.

New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI

New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Nisan 2019 Pazar 08:28
New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI

Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntülere sahne oldu. 

Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı. 

Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Yastık Savaşı
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