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New York'ta İslamofobi'ye karşı 'birlik' mesajı

New York'ta Times Meydanı'nda toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, İslamofobi karşıtı protesto düzenledi.

New York'ta İslamofobi'ye karşı 'birlik' mesajı

New York'ta Times Meydanı'nda toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, İslamofobi karşıtı protesto düzenledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:38
New York'ta İslamofobi'ye karşı 'birlik' mesajı

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, New York'ta Times Meydanı'nda İslamofobi'ye karşı birlik mesajı vermek için bir araya geldi. 

Gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim okundu. 

"Şiddetin her türlüsü yanlış ve şeytani"

Rahip Robert Johnson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ''Bugün burada Müslüman kardeşlerimizle dayanışma için buradayız. Hangi dini gruba olursa olsun, şiddetin her türlüsü yanlış ve şeytani.'' dedi.

Yahudi din adamı Michael de her türlü ırkçılığa ve nefret söylemine karşı olduğunu, yaşananlar karşısında toplumların, artan beyaz ırkçılığına karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

"Bugün kardeşlerime destek olmak için buradayım"

New York'ta yaşayan Yeni Zelandalı Stephanie isimli gösterici ise ülkesinde yaşananlardan üzüntü duyduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'nın herkese kucak açan, destek veren bir ülke olduğunu olduğunu belirten Stephanie, ''Bugün kardeşlerime destek olmak için buradayım.'' dedi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu ise Türk Amerikan toplumunun bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını söyledi .

Bu terör saldırısının sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa karşı işlendiğini belirten Mutlu, dünyada milyonlarca kişinin Müslümanların acısını paylaştığını ve ortak çıkan sesin ve birliğin, nefreti ve beyaz ırkçılığını yeneceğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde toplanan Amerikalı Müslüman sivil toplum üyesi yüzden fazla gösterici de Trump yönetiminin İslamofobik politikalarını protesto etti.

Anahtar Kelimeler:
İslamfobi-New York
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