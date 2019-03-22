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Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 100 ölü

Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti.

Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 100 ölü

Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti.

Emre Köse
Emre Köse
22 Mart 2019 Cuma 09:22
Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 100 ölü

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.

Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi.

Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken yerel kaynaklar, 50 kişilik kapasiteye sahip feribotta 170'ten fazla kişinin bulunduğunu iddia ediyor. 

Öte yandan sosyal medya hesaplarında kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, batan feribotta can yeleğinin olmaması dikkati çekti.

Irak Başbakanından soruşturma talimatı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'daki feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi. 

Türkiye'den Irak'a taziye

Türkiye, Irak'ın Musul kentindeki feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'a taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ta Dicle Nehri’nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak'ta feribot kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Irak Başbakanı Abdulmehdi, feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. 

Irak devlet televizyonuna göre, Abdulmehdi, Musul'da Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin anısına tüm ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde bugünden başlamak üzere 3 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

Abdulmehdi, Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu'nu da ziyaret etti.

Feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
MusulDizleFeribot
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