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'Musul halkının sesini duyurabilmek için başkonsolosluğa ihtiyaç var'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Musul hakkında, "Sesi daimi olarak duyurabilmek için burada bir başkonsolosluğa ihtiyacımız var." dedi.

'Musul halkının sesini duyurabilmek için başkonsolosluğa ihtiyaç var'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Musul hakkında, "Sesi daimi olarak duyurabilmek için burada bir başkonsolosluğa ihtiyacımız var." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 17:07
'Musul halkının sesini duyurabilmek için başkonsolosluğa ihtiyaç var'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih YıldızMusul halkının sesini sürekli olarak duyurmak için burada bir başkonsolosluğa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ziyaret eden Yıldız, valilik görevini vekaleten yürüten Muzahim el-Hayyat ile bir araya geldi. Yıldız ve Hayyat, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Yıldız, Musul'daki temaslarının en önemli gündem maddelerinden birinin Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması olduğunu ifade etti.

Konuyu Bağdat'ta gündemde tutmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldız, "Bugün Musul halkı ve yetkililerinin sesini duymak ve onların mesajlarını hem Ankara'ya hem Bağdat'a iletmek için buradayız. Dolayısıyla o sesi daimi olarak duyarabilmek için burada bir başkonsolosluğa ihtiyacımız var. İkinci büyük şehre Bağdat'tan erişebildiğimiz kadar erişmeye devam edeceğiz. Ancak esas olan Türkiye'nin burada daimi temsil edilmesidir." dedi.

Türkiye'nin Musul'la ilgili yeniden imar başta olmak üzere çeşitli projeleri olduğunu dile getiren Yıldız, "Bizim burada somut projelerimiz var. Onun da ötesinde çok üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde ifade edilmiş siyasi irademiz var." diye konuştu.

Fatih Yıldız, Türkiye'nin Irak'ın yeniden imarı için 5 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, Musul'un bunun merkezindeki vilayetlerden biri olduğunu vurguladı.

Musul'daki yerel yetkilerle üç önemli konu hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldız, "Birincisi, ikinci sınır kapısı ve Musul üzerinden güneye inen bu kapıdan bir yol. Sadece kara yolu değil, demir yolu da buna dahil. İkinci unsur da, organize sanayi bölgesi. Üçüncüsü ise Musul Havalimanı." bilgisini verdi.

Musul'daki feribot faciasına da değinen Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu olay bizi çok üzdü. Elimizden geleni de yapmak istedik. Şu anda Deniz Kuvvetlerimizden 20 dalgıcımız kayıpları bulmak üzere halen Dicle Nehri'nde çalışıyor. Türkiye, bunu hem kaybettiklerimize hem de onların ailelerine bir vazife olarak görüyor."

"Türkiye'nin tutumu takdire şayan"

Musul Valiliğini vekaleten yürüten Muzahim el-Hayyat da Irak'a ve özellikle Musul'daki faciada dolayı destek sunan Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Hayyat, "Türkiye'nin bu konulardaki tutumu takdire şayandır. Eğitim, sağlık ve ticaret alanında da tecrübe paylaşımları söz konusu olacak." dedi.

Musul'un yeniden imarı konusunda Türkiye'nin yatırım ve kalkınma alanındaki desteğini de ele aldıklarını belirten Hayyat, kentin yeniden imarında Türk yatırımcıların rol almasını istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Musul'da yıkılan "dördüncü" ve "beşinci köprü"lerin yeniden imarı ve "yüzer köprü" inşası konusunu da Büyükelçi Yıldız ile görüştüklerini aktaran Hayyat, Türkiye'nin eski Musul Havalimanı'nın yeniden imarı ve sanayi bölge inşası olanağını da değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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