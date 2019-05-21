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Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Amerikan Kongresinde iftar verdi. İftar programı,Kongrede düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Amerikan Kongresinde iftar verdi. İftar programı,Kongrede düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mayıs 2019 Salı 09:57
Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongrede iftar verdi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Müslüman Hukukçular Derneği ile ortak düzenlenen program, Amerikan Kongresinde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Kongredeki iftar programına, birçok Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra, çok sayıda Kongre çalışanı da katıldı. 

Michigan vekili Tlaib, iftar öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz." diye konuştu.

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İftar
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