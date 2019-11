Müslüman genç kız 'makyaj' videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi

ABD'de genç bir kız, Çin menşeli sosyal paylaşım sitesi TikTok'da, ilk bakışta güzellik ve makyaj önerisi içerdiği sanılan videosu ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet yürüten kamplarla ilgili iddiaları gündeme taşıdı.

feroza.x@x_feroza

Here is a trick to getting longer lashes! #tiktok #muslim #muslimmemes #islam

17.3K

1:34 PM - Nov 25, 2019

