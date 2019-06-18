Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle yurt genelinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bu kapsamda başkentte Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasif Şahin ile bazı milletvekilleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırmasının ardından Mursi için dua etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın Mursi'ye şerefli bir hayat ve ölüm nasip ettiğini belirterek, onun Mısır'da halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Mursi'nin milletin teveccühü ve yetkisiyle anayasadan kaynaklanan meşruiyetle seçildiğini ancak görevden darbeyle uzaklaştırıldığını hatırlatan Şentop, "Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman. Tabii esas vatanına, milletine, Mısır halkına ve kendisini o göreve tayin eden velinimetine ihanet edenlerin ihanetinin büyüklüğünü ifade etmek isterim. Aslında bütün ihanetler kötüdür ama velinimete yapılan ihanet, bunlar içerisinde en kötüsü, en alçakçasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Mısır halkının özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiği mucizenin Mursi üzerinden sembolize edildiğini dile getirdi.

Kalın, bu darbeyi yapanları destekleyen Batılı demokrasilerin muhasebe yapması gerektiğini vurgulayarak, "Mursi, verdiği mücadele ve bu şehadetiyle Mısır halkının, Arap dünyasının, İslam dünyasının daha fazla özgürlük, adelet ve demokrasi için verdiği mücadeleyi desteklemeye, onun bayraktarlığını yapmaya devam edecek. Buradan geri adım söz konusu olmayacak. Cumhurbaşkanımız da dünden beri konuyu yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Allah'ın nurunun kesinlikle tamamlanacağını, bunun için peygamberlerin, Allah dostlarının ve milletinin iradesini temsil eden yiğitler ile kahramanların mücadele ettiğini belirtti.



Bu mücadelede bazen cephede, bazen de ülkelerinin hapishaneleri ve mahkemelerinde şehit düşüldüğünü aktaran Erbaş, Uhud'da cephede şehit düşen Hz. Hamza'nın yolundan giden Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini ifade etti.



Erbaş, Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabbim onun yolunda nice gençlerin yetişmesini ve o gençleri yetiştirmeyi bizlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin." diye dua etti.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise ellerinde Rabia işareti ile "Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak" yazılı dövizler taşıdı.

Alana, "529 idam mahkumunun 312'sinin adı Muhammed. Hepimiz Muhammediz." yazılı pankart asıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri grubun bulunduğu alana girmek isteyenlere üzerlerini aradıktan sonra izin verdi.

Öğlen namazını kılan grup, daha sonra Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

İstanbul

Mursi için Fatih Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından caminin avlusundan toplanan gruba, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından Mursi için dua edildi. Mursi'nin fotoğrafları ve yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.

İzmir

İzmir Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı namaza çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, 2 bin 357 gün esir kalan Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde direnişe yürüdüğünü vurguladı.



Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Adana

Adana'da, öğle namazının ardından vatandaşlar Yeni Cami bahçesinde bir araya geldi.

İl Müftüsü Hasan Çınar, burada yaptığı konuşmada, ölümlerin en güzelinin şehitlik olduğunu söyledi.

Çınar, konuşmasının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından Mursi'ye dua edildi.

Mersin

Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de Mursi için cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi kıldırdı.

Dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.

Gıyabi cenaze namazına Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Muhammed Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Uşak Müftüsü Kazım Güzel'ın kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı. Cenaze törenine siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Manisa

Manisa'da da Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kılındı.



İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.



Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Denizli

Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.



İl Müftüsü Mehmet Aşık, Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazını ardından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.



Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.

Aydın

Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.



İl Müftüsü Ercan Aksu, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.



Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Hatay

Hatay'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırıldı.

Mursi için duaların edilmesinin ardından açıklama yapan İHH Antakya Temsilcisi İsmail Okay, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasına yasa boğduğunu belirterek, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmün bir kez daha dile geldiğini kaydetti.

Camiye gelen bazı kadınların ellerinde 'Kahrolsun İsrail, İşbirlikçi Amerika' yazılı dövizler taşıdı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Muhammed Mursi için Enver-ül Hamit Camisi'nde cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Mısır'ın son seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin kafesler içinde şüpheli bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından kamu kurum temsilcileriyle sivil toplum örgütü üyeleri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kadirli Merkez Hamidiye Camisi'nde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Sivas

Sivas'ta, tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve yüzlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaptığı duanın ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.



Cami avlusunda üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Çocuklarımız bizim için 'onlar adamdı' diyecekler" yazılı pankart açıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de, Mursi için Fişekçi Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından dua edildi.

Kayseri

Kayseri'de Hunat Camisi'nde öğle namazının ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çopuroğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar Sisi, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



AK Parti İl Başkanlığı'nda da Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



Basın açıklamasını okuyan İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Gamze Kıratlı, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Niğde

Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı namaza, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Namazın ardından Mursi için dua edildi.



Gıyabi cenaze namazına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.



Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi'nin şehadetinin sadece ailesi ve dava arkadaşlarını değil tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmü bir daha gündeme getirdiğini belirtti.

Gaziantep

Gaziantep'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami avlusunda toplanan grup, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Ardından grup adına açıklama yapan Yasin Virit, Mısır'da halkın özgür iradesine dünyanın gözü önünde darbe vurulduğunu söyledi.



İslahiye ilçesinde de Dervişiye Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mısır halkının seçtiği, İslami hassasiyetleri olan önemli bir liderin haksızlıklara maruz kaldığını belirtti.

Mursi'nin yaşamından ibret alınması gerektiğini dile getiren Işıldar, "Allah, bize verdiği nimetlerin farkına varmayı nasip etsin. Aramıza fesat tohumları ekmek isteyenlere Rabb'im hiçbir zaman fırsat vermezin. Bunların farkına varmamız gerekiyor." diye konuştu.



Daha sonra Işıldar tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez, Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde, Vali Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, öğle namazı kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, burada yaptığı konuşmada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktiranın yaklaşık 6 yıl önce zorla sonlandırıldığını söyledi.



Daha sonra Taştan, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı öncesinde, "Önemli olan Hakk'ın yanında olabilmektir. Allah yolunda yaşamak zorundayız. Muhammed Mursi, Hakk yolunda şehit olmuştur. Şehitler ölmez." ifadelerini kullandı.

Taşçı tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katılanlar, Mursi için dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.



Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Kilis

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Hacı Cümbüş Camisi avlusunda Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaza, çok sayıda Suriyeli de katıldı.



Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mursi için kent genelinde tüm camilerde selalar okunduğunu ve gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi.

Diyarbakır

Bingöl merkez Ulu Cami'de okunan selanın ardından İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan Genç, Mursi'nin ani ölümünün İslam dünyasını üzdüğünü belirterek, "Bu dava ayaktadır. Muhammed Mursi şehit olur ama İslam dünyasında yüzlerce Muhammed Mursi yeniden yetişir." dedi.

Elazığ

İzzetpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.



Namaza Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turhan Karahan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik tarafından Mursi için gıyabı cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.



Namaza, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Mursi için cenaze namazı kıldırıldı.

Altıok, namaz öncesi yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi'nin İslam şehidi olduğunu belirterek, "Mursi bilgili bir devlet adamıydı. Diyordu ki, 'Çocuklarımız bizim için onlar adamdı diyecekler.' Evet o adamdı, adam gibi dik durdu. Rabb'imiz onu Peygamberimize komşu eylesin." diye konuştu.

Bursa

Bursa'da tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırılarak Mursi için okunan hatimlerin duası yaptırıldı.

Namazdan önce katılımcılara seslenen Turan, Muhammed Mursi'nin sadece Mısır'ın cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda bir misyonun temsilcisi olduğunu söyledi.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından Zağnos Paşa Camisi'nde kıldırılan gıyabi cenaze namazına, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar saf tuttu.

Kütahya

Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, namaz önce yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi’nin onurlu bir hayat yaşadığını vurguladı.

Namaz sonrası Kütahya Sivil Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban da Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek bütün Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

Bilecik

Bilecik'te, Kayıboyu Camisi'nde Vali Bilal Şentürk, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yalova

Yalova İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen etkinliğe katılanlar, Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.



Gıyabi cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi.

Erzurum

Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'ye ilişkin mesajını dinleyen kalabalık, tekbirler getirdi.

Erzincan

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kars

Kars'ta İl Müftüsü Yusuf Eviş, Evliya Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Ağrı

Ağrı kent merkezi ile ilçelerindeki camilerde Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Iğdır

Iğdır'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazına katılan grup, Mursi için dua etti.

Namaza, Vali Enver Ünlü de katıldı.

Ardahan

Ardahan Merkez Camisi'nde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dua eden kalabalık, tekbirler getirerek dağıldı.